Política económica. "Argentina no tiene memoria"

En Feinmann 910 dialogamos con el economista Carlos Rodríguez, quien criticó a Roberto Fernández y a Mercedes Marcó del Pont.





Declaró irónico: "A mí me parece bárbaro lo que dice Roberto Fernández sobre la maquinita, siempre y cuando me avisen antes de devaluar. Si lo dice Lavagna, está bien. Si lo dice este hombre que se come las 's', es una barbaridad. Pero es exactamente lo mismo. La mayoría de los políticos que dicen estas cosas son unos caraduras. Lo único que quieren es la manija"





¿Siempre pasa lo mismo? "Argentina no tiene memoria. El sistema educativo falla, no hay propiedad, no hay sentido de pertenencia... no hay memoria en esta sociedad y los fenómenos se repiten"





Cerró: "Lo que dijo Marcó del Pont genera pánico"