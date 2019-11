Política. "Nos vamos con las manos limpias"

lared_export_2019-11-05_13-19-28.mp3



El Secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, dialogó con Eduardo Feinmann y se mostró satisfecho con lo realizado estos cuatro años.





Su balance sobre la gestión: "Todos pusimos todo lo que teníamos: nuestra capacidad, sea mucha o poca; nuestro talento, sea mucho o poco. Nos vamos con la satisfacción de haber hecho lo mejor que pudimos, y con las manos limpias"





Criticó al kirchnerismo: "Las credenciales que ofrece el kirchnerismo en materia de libertades, de seguridad y de combate al narcotráfico no son fuertes. Algunos sectores del kirchnerismo creen en la idea de venganza y no son debidamente refutados dentro del propio espacio. Alguien debería decir que lo de Moyano está mal y que no van a salir a perseguir a ningún periodista"





Apoyó al Presidente: "Estoy seguro de que cuando pase la marea, con los años, la figura política de Macri va a ir creciendo. Así fue con Alfonsín y con Illia"