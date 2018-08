Repasá las frases más importantes de la nota:

- Allanamientos a Cristina Fernández: "Estoy de acuerdo con los allanamientos, además presentamos un proyecto para excluir a Cristina Fernández de la Cámara de senadores por inhabilidad moral. Esto no tiene nada que ver con los desafueros"



-"Ella fue la última que promovió esto contra un senador. Miguel Ángel Pichetto dijo que marca una crisis de representabilidad. Ella no representa los valores de los ciudadanos."



-"Cristina Fernández no puede decir que es una persecución porque ella lo aplicó para otro senador. Le pasó a Luque, de Catamarca. Uno evalúa una conducta."



-"Es obsceno el método de recaudación, el manejo del Ministerio de Planificación que luego se lleva a la casa de Cristina Fernández. Lázaro Baez está preso porque Vialidad le pagó obras y no las hizo, acá no está la historia de Jaime que también llevaba bolsas a la Casa Rosada, acá no está el negocio del juego, o transporte. También está la AFIP."



-"Yo creo que el valor más importante es la libertad, los empresarios no son sectores sociales vulnerables. Ellos deberían llevar un modelo de la construcción de Argentina, tenían alternativas, si no les gustaba el modelo."



- Le cree a Angelo Calcaterra?: "El modelo de la obra pública del kirchnerismo era darte la obra y después te pedían dinero, estas son obras de electricidad, no está la vivienda. Acá los empresarios dicen que había una organización que los obligaba a pagar."