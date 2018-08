- Despenalización del aborto: "Yo desde julio propongo una consulta popular vinculante, tras escuchar a mucha gente criticando la postura de los diputados. La Constitución Nacional ayer se quiso utilizar como chicle para un lado y para el otro."



-"La Constitución permite que se haga una consulta, que establezcan preguntas concretas para que la gente elija el sí o no."



-"Yo hablo de 14 semanas, de acuerdo a lo votado en Diputados. Vinculante significa que la decisión debe ser tomada por ambas Cámaras."



-"Yo la consulta la hago obligatoria, puse el 11 de noviembre de este año como la fecha. No lo pondría con una elección, para ver quién va."



-" Daniel Lipovetsky ahora quiere la consulta popular, cuando antes se oponía. Es un manotazo de ahogado"



"Primero tiene que haber voluntad política, la economía no debe ser condicionante. Sería bueno ahora porque la gente lo conoce."





Jorge Brugge.mp3