Pruebas PISA. "Hace muchos años que no tenemos un proyecto educativo"

Mariano Narodowski, exMinistro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, habló con Eduardo Feinmann sobre los malos resultados obtenidos en las pruebas PISA.





Con respecto a la educación en nuestro país: "Nos quedamos en un lugar mientras los demás avanzan. Hay una clase dirigente en Argentina a la cual la educación parece no importarle demasiado. Hay maestros a los que les da lo mismo trabajar bien que trabajar mal. Es relativo el concepto de que la educación no da votos. No estoy del todo de acuerdo. Hace muchos años que Argentina no tiene un proyecto educativo".