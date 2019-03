¿Qué dicen los especialistas sobre el dólar?

Roberto Cachanosky.mp3



"No debería sorprender la suba del dólar, las noticias ahora le echan la culpa al mundo, y esto es propio nuestro. Esto va seguir, y puede ser que el ingreso de soja, porque suponemos que el productor va a querer vender. El que ingresa dolares es el exportador, me parece que apostamos a otro milagro en la Argentina".



"No tengo idea que pasará con el dólar, la tendencia es a la suba. A mí me preocupa como resolvemos esto, es agotador la Argentina".



"Yo le diría a Mauricio Macri que estoy dispuesto a aguantar si la dirigencia política hace algún recorte. En abril del 2018 comienza la recesión, el sector privado perdió 130 mil puestos de trabajo, el sector público perdió 6 mil puestos, el ajuste pasa por el sector privado".



Luis Palma Cané y dijo:





"Argentina tiene más vulnerabilidad que los demás países, a esto se suma la incertidumbre política. Los movimientos siempre se hacen en los últimos minutos. En un país donde no hay moneda no va más la banda tan larga".



"Supongo que el Gobierno lo debería estar renegociando"



"Lo de ayer para mí no es preocupante, pero sí para el resto de la gente, porque se va a precios. En Argentina nadie quiere ahorrar en pesos".





"El Banco Central temía esto, cuando el dólar se dispara no se sabe donde llega, por eso su cautela al bajar la tasa. Para mí el Banco Central debería aprovechar la brecha de banda de no intervención tan grande".



"Las empresas y los argentinos bajaron la compra de dólares porque el salario real cayó un 12 por ciento, la venta de autos un 60 por ciento. El que compra dólares son los que vinieron y se quieren ir, por mí que se vayan caros".



"El problema que tiene el Gobierno es que no sabe comunicar. El Gobierno comunica mal"