"Que vergüenza para la Argentina que un país tan rico y con gente tan inteligente caiga en la pobreza"

El Padre Pedro Opeka habló con Eduardo Feinmann desde Madagascar, donde realiza su misión de sacar a miles de personas de la pobreza y dijo que "Los números de la Argentina me dan vergüenza, como un país rico puede vivir esa situación. Yo siempre dije que vine a levantar a la gente en la dignidad y no asistirla porque no es bueno. La pobreza no se puede combatir con palabras y promesas, sino con ellos"



Además, dijo que "Para que una persona se sienta digna debe trabajar, tener educación, respeto, hay que saber vivir juntos."



"Que lastima que los argentinos se hayan hundido en la indiferencia." , agregó.



Acerca de su crítica al asistencialismo, dijo que "Yo no estoy en contra de la ayuda social a las personas grandes, discapacitados, yo estoy en contra del asistencialismo donde los políticos compran los votos. Esta gente no tiene respeto a ellos"



Al pedir un mensaje para los políticos dijo que "deben tener un gran honor de servir a su pueblo, debe haber más respeto y dar ejemplo. Hoy no hay ejemplo."



"Nunca se acaba la pobreza, que mata el alma y la cultura de un pueblo.", finalizó.