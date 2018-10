Recibimos el viernes cantando junto a Ivan Noble

26-10 Ivan Noble.mp3



- Comenta como es como padre. "Es dificil sacar a mi hijo de la pantalla, y eso que tiene una familia, de los dos lados, muy relacionados con la música"



- Hablan del casamiento de Agustín Vila- vinos- Mendoza



-Sobre los actores y la realidad: "Me parece que se sobre estima la opinión de los cantantes, actores. Yo creo que los diputados deben saber más que yo de lo que hacen."



- Sobre Boca Juniors: "Yo soy prudente, hay que esperar, no quiere una final con River Plate, por mi situación cardiaca."



- Hablan de las criticas en las redes sociales.



- "Cuando comencé me vestía muy mal. Yo no me creo un artista, si valoro lo que hago. Esta semana estuve mucho en los hospitales y la verdad que es destacado lo que hacen los médicos."



- Cuenta su presentación en el Teatro Opera- 3 de noviembre



-"Me gustaría que venga Marcelo Gallardo, los Barros Schelotto."