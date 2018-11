Recomendaciones médicas para poder ver el superclásico

Roberto Peidró, médico cardiólogo y depotólogo, habló en Feinmann 910 y contó que "Sobre la final de la Copa Libertadores es importante saber que es un partido de fútbol, los jugadores juegan porque es prestigio y dinero, pero los que vemos no tenemos nada."



Además, dijo que "Es bueno ver el partido con gente que no le importe el fútbol, son los que ponen los pies sobre la tierra"



"El estrés tiene afectos agudos en el corazón", agregó.



Finalmente, afirmó que "Si uno tiene problemas cardíacos consúltele al médico, una recomendación es no fumar, ni hacer una gran comilona, además de prepararse sabiendo que es un juego"