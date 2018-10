Recordamos al Potro junto a Rodrigo

Rodrigo Romero, protagonista de la película de Rodrigo: "No veo tele, estoy feliz por la película, me llega todo por redes sociales."



-"Soy albañil, me llegó esto y acá estoy."



Cuenta como le llegó la convocatoria para hacer la película



-"Siempre me dijeron que era parecido, por eso mandé las fotos. Para sorpresa también era cordobés"



-"Estuve con Jimena Barón, pero no somos novios."



-"No soñab a con esto, soñaba con ganarme el Quini 6."



-"Yo lo hice con amor y respeto. Ahora voy a estudiar actuación."



Maximiliano Legnani, columnista de espectáculos: "La película lo cuida a Rodrigo, no se lo muestra tomando droga"



Rodrigo Romero, protagonista de la película de Rodrigo: "La droga se muestra porque estaba. Hay que tener en cuenta que es una ficción, la vida de Rodrigo se la llevó él"



-"Rodrigo atravesó todo el país, en Córdoba fue famoso post Buenos Aires, le costó Córdoba."



Destacan la directora de la película- Lorena Múñoz



Rodrigo Romero, protagonista de la película de Rodrigo: "Sentía que estaba Rodrigo conmigo."



Destacan los actores de la película



Rodrigo Romero, protagonista de la película de Rodrigo: "Fernán Miras me hizo sentir uno más, todo el elenco. Florencia Peña fue coucheada para hacer de cordobesa, como Bety."

