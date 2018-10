Ricardo Alfonsín, crítico con Macri: "Pensó que gobernar era más fácil, no es como manejar una empresa"

Ricardo Alfonsín, hijo del ex Presidente y referente de la UCR, habló en Feinmann 910 y aseguró que "no comparto con Carrió, en un momento que hay que actuar con prudencia, diga cosas tan severas, e injustificadas. Que el Ministro de Justicia no pueda decir que no es bueno tener presidentes presos, o el tema de la prisión preventiva que se discute hace tiempo."





Acerca de cómo calificaría al gobierno de Macri, Alfonsín afirmó que "Al Gobierno de Mauricio Macri lo califico como un Gobierno liberal, que además por falta de experiencia creyó que las cosas eran m ás fáciles y ahora está aprendiendo, y también la sociedad está aprendiendo que no es lo mismo que gobernar una empresa, que el éxito de una empresa no te garantiza éxito en el Gobierno"





Sobre Cambiemos y su nacimiento, el ex Diputado contó que "Cambiemos nace en el 2014, no en Gualeguaychú.No se puede ayudar a los argentinos contrariando, por otro lado se debe cumplir lo que dijimos en Gualeguaychú. La UCR no hizo lo que dijo que iba a hacer."