Ricardo Caruso Lombardi habló con Eduardo Feinmann sobre la derrota de la Selección Argentina frente a Brasil por la semifinal de la Copa América.





Repasá las frases de la nota





-"Argentina mejoró un poco, sin jugar bien, ahora tiene un equipo que corre. No le echo la culpa al arbitro. A Lionel Scaloni lo pueden dejar porque los jugadores están cómodos, no podes armar una selección donde no contas con todos los jugadores, por qué llevó a Dybala"