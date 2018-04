Ricardo Caruso Lombardi: "Para mí hay que poner los jugadores que mejor están"

-"Es dificil analizar la derrota, Meza estuvo muy bien. Para mí hay que poner los jugadores que mejor están, Otamendi y Messi son los mejores. No debemos basarnos en los jugadores anteriores."



-"Salió un twitter criticando a Jorge Sampaoli pero no fui yo, lo borré porque hasta a mí me daba verguenza, yo tengo buena relación con Sampaoli y Gallardo. Ahora voy a denunciarlo en twitter"



-"Le mandé un whatsapp saludándolo y me respondió. Uno entiende el enojo, pero bueno..."



- "Ya sabemos que Messi es el mejor, no hay que decirlo todo el tiempo."



- "Pablo Pérez jugó bien. Todo el mundo sabe que Mauro Icardi no irá al Mundial."





