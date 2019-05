Ricardo Recondo: "No tengo duda que Cristina va de Vice para pedir un indulto"

Ricardo Recondo.mp3







Ricardo Recondo, Presidente del Consejo de la Magistratura, habló con Eduardo Feinmann sobre los dichos de Alberto Fernández sobre que van a tener que reveer algunas sentencias, en el caso que lleguen al poder.





Repasá las frases de la nota





-"Tengo la piel dura de la justicia, en Alberto Fernández todo lo hemos escuchado, cuando dijo que lo peor que hizo el Gobierno de Cristina Fernández fue intentar disolver la justicia y ahora dice que hay que analizar los fallos judiciales, él sabe que no puede hacerlo si es Presidente".



-"Lo que veo es un aspecto escondido para justificar el día de mañana los indultos a todos los involucrados en casos de corrupción".



-"Habría que derogar la ley que impulsó Cristina Fernández, se debería volver a la estructura anterior de la Corte. Uno no cree en nada porque se contradicen todo el tiempo"



-"La estructura de la Constitución no se puede modificar, si hacen una Constitución nueva se acaba el país"



-"El Presidente no puede meterse en los procesos judiciales, si ganan el poder lo tiene ella, va a elegir a los legisladores. Ella va de vice porque están buscando el indulto. Lamento que engañen a la gente".



- Sobre el juicio a Cristina Fernández: "Si a Carlos Beraldi le parece una ficción que renuncie. Esta gente está bien procesada y debería estar presa"