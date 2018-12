Ricardo Saenz: "La pena de muerte existe en la Argentina y la aplican los delincuentes"

El fiscal general Ricardo Saenz habló en Feinmann 910 y dijo que "Una de las criticas que se hace al reglamento de las fuerzas de seguridad nuevo, como cualquier reforma, siempre salen las mismas criticas, primero que el policía se pone en el lugar del Juez y decide una pena de muerte si mata a un delincuente. Lamento decir que la pena de muerte existe en la Argentina y la aplican los delincuentes"



Además, dijo que "No es una licencia para matar, porque si el juez considera que cometió un error será juzgado el policía"



"En el caso del barra depende de la pena prevista, la fiscal no puede poner una pena más dura. No entiendo por qué el Congreso no se pone de acuerdo", agregó.



Sobre la decisión del Juez Gallardo, dijo que "No entiendo jurídicamente lo que dice Gallardo, es un juez de la Ciudad, los jueces no deciden sin un caso"