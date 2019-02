Robaron la bicicleta de Iñaki Mazza con la que ganó el Oro en los JJ.OO. 2018

Iñaki.mp3







El robo fue en el jardín de Recoleta al lado de la Facultad de Derecho, a mano derecha, donde está todo muy pintoresco pero no hay nada de seguridad. Hay un lugar muy bueno para estar pero es en frente de la villa y los andenes. Nosotros nos confiamos y nos quedamos un ratito más y nos salió carísimo. Estábamos practicando y probando cámaras, produciendo material audiovisual, y aparecieron los chorros y nos robaron todo. Nos apuntaron con un arma y con un cuchillo. La bici es única, los componentes que tienen, el color, se puede reconocer fácil.



Sobre cómo fue cuando hizo la denuncia:

Apenas fuimos a la policía hicimos la denuncia pero como no sabían ni quiénes éramos nos tomaron a la fácil y no recibimos nada de ayuda. Acudimos a lo que podíamos hacer nosotros, investigamos para ver si podíamos localizar nuestros celulares, y a las cuatro horas pudimos localizar el teléfono de mi novia dentro de la villa, en frente de donde había pasado el hecho. Al otro día buscamos las cámaras que nos robaron y el chorro la estaba vendiendo con Facebook con su propio perfil, y corroboramos la misma localización del teléfono. Tenía una foto del mismo lugar que aparecía en Google Street View. Hicimos una compra falsa y lo agarró ciber crimen. A uno de ellos lo agarraron y el otro está prófugo, no sabemos quién es. Sacamos la conclusión de que sobrevivieron las cosas porque nosotros pudimos laburar con los celulares. Falta la bicicleta y un drone.