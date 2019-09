Roberto Cachanosky: "Hay que ir a una dolarización y cambiar el sistema financiero

lared_export_2019-09-17_13-05-52.mp3



En diálogo con Eduardo Feinmann, Roberto Cachanosky dio su opinión sobre las distintas posibilidades que tiene el Gobierno de sacar esta situación adelante.





La preocupante situación: "La gente tiene miedo de que le confisquen la plata"





Especulación: "Ya la gente mira el dólar no oficial, entonces piensa que el dólar está atrasado. Eso incentiva la fuga de capitales"





Pérdida de confianza: "La gente no confía en los políticos argentinos"





Contundente declaración: "No me llamó nadie del equipo de Alberto Fernández. No tengo problema en dialogar pero no voy a apoyar a alguien que esté asociado con gente que viola los derechos individuales de la gente. Tengo principios"