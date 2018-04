Roberto Cachanosky: "No podes pretender que te baje la inflación con estas tasas de expansión monetaria"

-"El indice de inflación sale hoy y no da muy bien, están las tarifas y esta gente viene expandiendo moneda. El Banco Central aumentó la base monetaria, le dio a la maquinita porque el Tesoro le dio dólares y el Banco Central emite pesos. No podes pretender que te baje la inflación con estas tasas de expansión monetaria"



-"Hay un problema fiscal serio que no quieren enfrentar, creen que con la deuda y creciendo, poca inflación y como enfrente no hay nada políticamente, aguantan"



-"A los que dicen plateista les digo que es plateista del sector publico. Rodrigo Pena nunca trabajó en el sector privado, que intente pagar impuestos y sueldos. Mantené una estructura."



-"El kirchnerismo dejó un desastre y hay que hacer cosas, el nivel de gasto público y la presión impositiva fueron récord. Hay que bajar el gasto."



- Situación de diciembre: "El lío fue armado. No hay que asustarse y decir nos incendian el país. Hay que explicar y listo. Hay 17 millones de personas, entre jubilados y subsidios que pasan por la ventanilla, tres millones trabajan en el Estado."



-"Por todo eso la economía no arranca, decir que crece un tres por ciento, no es nada. El tipo de cambio es bajo, el consumo no va a reaccionar."





