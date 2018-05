Roberto Ribas: "Están empecinados en Pachelo, la ex mujer y los vigiladores"

-"La causa García Belsunce es un volver a vivir, los nuevos fiscales hace un tiempo ordenaron una nueva investigación para algunos, porque a Irene no la convocaron."



-"Hallaron tres elementos, que por el avance de la tecnología, se podrían peritar y convocaron a Pachelo, la ex mujer y cinco vigiladores. El lunes presenté un escrito que todos deben ser peritados, Carrascosa, y los condenados, pero no lo quieren hacer. Están empecinados en Pachelo, la ex mujer y los vigiladores. Los vigiladores no tienen relación"



-"Hay una perita de La Plata que dijo que las nuevas tecnologías pueden dar más datos."



-"Los del Tortugas es otra cosa, porque Pachelo vivía en el Carmel."



-"Yo no tengo criticas a los fiscales, son trabajadores. La justicia es lenta y a veces se equivoca"





ribas.mp3