Roberto Ribas: "No hay posibilidad de que a Stornelli lo vayan a buscar con la policía"

Roberto Ribas.mp3







Roberto Ribas, abogado del fiscal Carlos Stornelli, habló en Feinmann 910 y dijo que "Era obvio que Ramos Padilla iba a resolver esto, ante la no presencia de Carlos Stornelli. Nosotros lo vamos a recurrir, mañana iré a Dolores. Presentaré la apelación, dirá que no, luego iré a la Cámara de Mar del Plata y si me dicen que no seguiré las vías correspondientes".



Además, dijo que "Esta causa puede tener cualquier variante, Casal puede decir que no es lo solicitado, se tomará un tiempo, no lo pueden apartar, de qué, porque no hay imputación. Me tiene sin cuidado lo que haga Casal".



"Los fueros están relacionados con la función. En el caso de Cristina Fernández los fueros se usan para otra cuestión", agregó.



Sobre si hizo bien en no presentarse, dijo que "Para mí como defensor que lo declaren en rebeldía es una macana porque no puedo acceder al expediente, igual me voy a enterar porque te lo cuentan otros abogados, pero no puedo presentar un escrito, ni ver la causa"



"De esta manera no lo pueden procesar porque no hay declaración indagatoria. Ramos Padilla es incompetente, pero no quiere soltar la causa", finalizó.