Rodolfo Barra sobre el escándalo en la Corte: "Si hay problemas, tiene que quedar en privado"

Rodolfo Barra habló en Feinmann 910 y afirmó que "Siempre hay diferencias entre los jueces, lo que hay que tratar es que esto no se muestre hacía afuera" Además, aclaró que "La Corte está funcionando bien, además el presidente de la Corte no tiene tanta trascendencia, lo importante es la sentencia, y eso se da por mayoría"





Acerca del pedido de juicio político de Carrió a Garavano, dijo que "Me cae mal, no puede ser que ca da vez que se dé una opinión que no le guste pida juicio político". Además Carrió tiene repercusión. Por otro lado, habla de juicio político por mal desempeño. El Congreso no tiene que revisar la sentencia.", agregó.





Sobre la expresión del Ministro de Justicia, afirmó que "No es bueno para un país que un ex presidente esté preso, es de sentido común. También tiene razón en el tema de prisión preventiva, es lo que dice la ley."