Rodolfo Donofrio: Gallardo está en River pero la decisión la toma él

-"Está terminando la pre temporada de River Plate, el equipo está trabajando en lo técnico, táctico y la unión del grupo. Marcelo Gallardo está en River, pero la decisión de la selección nacional la tiene él, nosotros si se quiere ir no tenemos sanciones, el contrato es hasta el 2021"



-"Es un técnico ganador Gallardo, pero trabaja mucho, es un líder".



-"La selección nacional tuvo actitud, voluntad, pero bueno... a veces las cosas no se dan"



-"Yo no opino de los árbitros"



-"La AFA es un conjunto que debe ser analizado, nosotros no somos parte del Comité. La AFA necesita el acompañamiento de todos y modificar ciertas cosas. Nosot ros apoyamos el grupo desde afuera"



- "No se pueden modificar los regímenes todo el tiempo"



- Sobre Parar la pelota: "Es una experiencia de mi vida, debemos buscar acuerdos y consensos en la vida"



-"Juan Carr se acercó a nosotros, y decidimos abrir River Plate esta noche para las personas en situación de calle. Podrán recorrer el Museo y dar un mimo al que la pasa mal".