Rodolfo Santángelo: "Ayer se anunció un complemento más para la tribuna"

"Los más importante fue los cambios que hizo el Banco Central, respecto a la zona de intervención del dólar. Lo de ayer ayudará a que 60 productos no aumenten el precio. Acá el problema es que la inflación no baja, nadie esperaba el 4.7 por ciento"



-"La devaluación del año pasado fue muy fuerte, fueron dos y los precios se trasladaron en cuotas. Sirven las medidas como paliativos, también los créditos de Anses. Son paliativos para ganar tiempo"



-"Las consecuencias de lo que hizo el Central es que no habrá más plata en la calle".



-"La prioridad política del Gobierno es llegar en condiciones decorosas a octubre, después veremos si ganan o no".