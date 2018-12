Rogelio Frigerio: "La reglamentación es un protocolo para cuidar a la gente y a las fuerzas de seguridad"

Rogelio Frigerio, Ministro de Interior de la Nación, habló en Feinmann 910 y dijo que "El nuevo reglamento está lejos de ser una licencia para matar o un protocolo que permita algo que no ocurre en otros países, es simplemente aclarar un poco la forma en la que se tienen que manejar las fuerzas de seguridad frente al riesgo de vida. No es algo que hemos inventado nosotros, sino que sucede en todo el mundo".



Además, dijo que "Es un protocolo para cuidar a la gente y a las fuerzas de seguridad. No tiene que ver con la pena de muerte."



Acerca de lo que fue el G-20, contó que "Fueron días muy intensos que todo el mundo puso el foco en Argentina, estuvimos a la altura y salió todo muy bien. También fuimos sede de un encuentro entre China y Estados Unidos. El balance es positivo, es un buen cierre del año, que fue difícil."



Sobre los datos de la economía, afirmó que "El dato de la inflación de noviembre es un dato mejor que otros meses, eso puede marcar la tendencia a la baja. Las políticas monetarias que se aplicaron están empezando a tener un impacto, esto debe sostenerse en el tiempo."



"Nosotros desde hace rato trabajamos para que haya paz social, para poder tener las fiestas en paz, a pesar de la situación económica. Hemos reforzado los planes sociales, los comedores, y tomamos los recaudos para estar bien.", dijo.



Además, dijo que "Los últimos años controlamos la situación y este diciembre es igual; hay sectores que están muy vulnerables y el Estado debe atenderlos. Lo más importante es que Argentina retome la agenda del crecimiento y desarrollo, que se paro en abril de este año por un choque externo que nos agarró mal parados, por eso tenemos un cambio en la política monetaria."



Sobre la apertura de la Argentina al mundo, dijo que "Nosotros desde el 2015 que estamos en la inversión inteligente de la Argentina en el mundo, a partir de una herencia complicada. El resto de los países quiere que a la Argentina le vaya bien, depende de nosotros, de tener políticas a largo plazo. Este es el camino."



Acerca de los posibles candidatos que suenan, como Patricia Bullrich o Mario Quintana, dijo que "Las noticias sobre los candidatos no las manejamos nosotros, no estamos en modo campaña porque falta tiempo y hay muchas cosas que resolver. Por otro lado, hay un calendario electoral"



"Todavía en algunas provincias no se definió el calendario electoral, lo que vemos es que muchas provincias separaron las elecciones con la elección nacional.", agregó.



Sobre si las PASO nacionales se hacen, dijo que efectivamente "Se hacen, es una ley."



"Mañana se eligen las autoridades de la Cámara de Diputados, seguramente estaré. Con Miguel Ángel Pichetto y las autoridades de los diferentes bloques ya habíamos arreglado los temas de las extraordinarias", finalizó.