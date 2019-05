Rogelio Frigerio: "La tactica electoral no está cerrada. Estamos abierto al crecimiento de Cambiemos"

Rogelio Frigerio, Ministro del Interior de la Nación, habló con Eduardo Feinmann sobre las repercusiones en el Gobierno tras en lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández.





-"La formula Fernández - Fernández despejó la duda que la ex presidente será candidata, ella dijo que seria candidata a vice y anunció su presidente. Esta candidatura se decidió en soledad, me parece que fue muy personal".



-"Como ciudadano era fuerte ver a la ex presidente en el Tribunal, acusada de ser parte de una asociación ilícita que robaba por parte de la obra publica. Ahora la Justicia independiente va a determinar el nivel de culpabilidad de los funcionarios. El hecho está bastante probado, veremos quiénes son los responsables".



-"Todos los argentinos somos iguales ante la ley y hay que estar a disposición de la Justicia".



-"No hubo sorpresas en las elecciones, ganaron los oficialismos de cada provincia, Cambiemos tiene la misma cantidad que en el 2015. Son elecciones locales, cada gobernador lo decidió desdoblando la elección".



-"Juan Schiaretti tuvo una buena reunión con Mauricio Macri, hablaron de la necesidad de despejar dudas, generar consenso".



-"La ex presidente no se bajó de ninguna candidatura, será candidata a vice, y ha demostrado que es la jefa porque anunció al Presidente"



-"Nosotros estamos abiertos desde Cambiemos a discutir la mejor táctica para esta elección, desde ampliar Cambiemos, ver los candidatos, elección del vicepresidente. En el seno de Cambiemos lo vamos a definir, algunos queremos ampliar la base de sustentabilidad política"



-"Si hay coincidencias de valores con Roberto Lavagna o gente de Alternativa Federal debemos analizarlo. Deberíamos analizar más que nos une en vez de que nos diferencia. Es Cambiemos el que genera la charla, el Gobierno lo integra el Pro, y otras fuerzas".