Rogelio Frigerio: "No hay posibilidad de que Macri no sea candidato"

Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, habló en Feinmann 910 y dijo que "Desde 1992 se instauró el día internacional del agua; para Argentina es muy importante, porque en estos tres años avanzamos en el Plan Nacional del Agua, que permitió que un millón de argentinos se sumaran a la red de agua potable y un millón y medio a la red de cloacas".



Además, dijo que "Esto es un servicio público básico que tiene mucho que ver con la salud; todavía nos falta mucho pero estamos en el camino; por esta senda, para fines del próximo gobierno tendríamos la posibilidad de que el cien por ciento de los argentinos tuvieran este servicio básico."



Sobre la nueva tasa de desempleo que dio el INDEC, dijo que "El dato de desempleo que se conoció ayer corresponde al último trimestre del año pasado, que compara con el último trimestre del año anterior, en el que la Argentina venía creciendo; es un dato malo pero esperado".



Acerca de la posible responsabilidad del Gobierno, dijo que "Creo que el gobierno siempre tiene un grado de responsabilidad importante; veníamos creciendo hasta abril del año pasado, mientras resolvíamos problemas de base que acompañan al país desde hace más de cincuenta años. En abril nos agarró un shock externo que depreció las monedas de toda la región a partir del cierre del financiamiento: Argentina sigue siendo un país muy vulnerable y por eso el cierre del financiamiento pegó más que en otros países".



"El proceso recesivo ya lleva muchos meses y debemos salir; hoy el principal objetivo es no volver a caer en una crisis financiera y cambiaria como la del año pasado; y en segunda instancia, a partir de lograr esa estabilidad recuperar la senda del crecimiento y del desarrollo", agregó.



Sobre la frase del Presidente de que 'está caliente', afirmó que "Macri dijo que estaba enojado con los que ofrecen una propuesta facilista, no creo que haya mención a una persona, sino que hay analistas, políticos que dicen hay que crecer y se resuelven los problemas, y no es así, sino que debe haber bases sostenibles en el tiempo".



Sobre la nueva ley de financiamiento de partidos políticos, dijo que "La ley de financiamiento puede salir el miércoles que viene, entiendo que hay más de 40 senadores que quieren votar la ley. La idea es consensuar con los Diputados. Nadie planteó estar en contra de la publicidad de internet, dijo algo Adepa, pero no, no".



Al ser consultado de que se puede llegar a ir a la presidencia del Banco Interamericano del Desarrollo "La Argentina ha planteado el recambio de la presidencia del BID, y es una posibilidad irme, pero recién se daría a fines del año que viene. Yo voy a hacer lo que quiera el Presidente".



Acerca de los comentarios de Cobos sobre el debilitamiento de Cambiemos, dijo que "Cambiemos está firme, recordemos que muchos pensaron que después de Entre Ríos nadie creía que Cambiemos iba a llegar a la elección. Cambiemos es el espacio político más importante de la Argentina".



"Mauricio Macri es el candidato a ser reelecto", finalizó.