Rogelio Frigerio: "Sabemos al realidad de la gente, pero no hay otro camino"

- Tarifas: "En la reunión del Consejo Federal de Energía, explicamos los cambios sobre el acuerdo que se llevó dentro de Cambiemos sobre la tarifa de gas, los cambios en la tarifa social de gas, de energía, que tengan un determinado uso libre, si se supera se cobra, el costo será compartido entre Nación y provincia."



-"También hablamos del tema impositivo, la provincia de Buenos Aires eliminó los impuestos en el agua y la energía. esperemos que lo hagan otras provincias, para que las tarifas sean menor, más acorde al servicio"



-"La Nación viene invirtiendo mucho dinero, la tarifa social que beneficia a los habitantes de las provincias, nosotros invertimos mucho, lo que se le pide a las provincias es una ay uda menor. Además las provincias están mejor porque reciben más recursos, por decisión de Mauricio Macri"



-"El tema del IVA es más difícil porque hay débitos y créditos, además se coparticipa con las provincias"



-"Entendemos lo que pasa con las tarifas, pero estamos muy por debajo de las tarifas en la Región, además el consumo de Buenos Aires es un 70 por ciento mayor que los vecinos. Hay que cuidar un bien escaso y el Medio Ambiente"



-"Después de tantos años de un gobierno demagógico y populista no es fácil estos cambios. El incremento tarifario impacta sobre la inflación y aún no están las paritarias. Estamos pasando los meses más difíciles, las paritarias darán un incremento. La economía seguirá creciendo con el empleo"



- Mauricio Macri dijo q ue lo peor había pasado?: "Lo peor para nosotros fue el 2016, reordenamos el desbarajuste del kirchnerismo, la economía no crecía, ahora la economía crece pero en términos de inflación estamos pasando los meses más complicados de este año. En mayo se va a revertir. Nosotros sabemos al realidad de la gente, pero no hay otro camino"



"Con Emilio Monzó estuvimos desde el momento cero de Cambiemos, preparamos el camino para que se junten Mauricio Macri y Elisa Carrió."



-"Emilio le dijo a Mauricio Macri que no sentía la vocación para el año que viene es ser diputado, pero sigue en Cambiemos."



- Migraciones en Ezeiza: "Son puertas que agilizarán el ingreso en la Argentina, las pondremos en Aeroparque y los puertos para acelerar el trámite en Migraciones. Además todo está relacionado con la base de Interpol. Por ahora es para entrar."





Frigerio.mp3