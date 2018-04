Rubén "pollo" Sobrero: "Espero no tener que parar el jueves"

-"Espero que no haya paro en el Sarmiento el 8 de marzo, lo que pasa que despidieron una compañera que sufrió violencia de género, ya hicimos las gestiones, las denuncias, fuimos al Ministerio de la Mujer"



-"El tren Sarmiento es de Trenes Argentinos, dirigido por Orfila. La quieren echar por ausencias, a ella le pegaban y no venía. La compañera informó al servicio médico, que no denunció por secreto profesional"



-"Ahora me llamaron del Ministerio de la Secretaría de la Mujer, están pidiendo que reincorporen a la mujer. Esta chica fue violada, él se iba de joda y no trabajaba. Estamos viendo donde vive porque fue golpeada cuando hizo la denuncia"



-"Espero no tener que parar el jueves con los hechos que hay de violencia de género. Ojala que la empresa recapacite"









