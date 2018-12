Salvador Baratta: "el Gobierno hizo un decreto que le da un respaldo mayor a la Fuerza de Seguridad"

Salvador Baratta, ex Subjefe de la Policía Bonaerense, habló en Feinmann 910 y dijo que "El Gobierno no autorizó, sino que hizo un decreto que le da un respaldo mayor a la Fuerza de Seguridad, la policía se seguirá manejando por el artículo 34 del Código Penal."



Además, contó que "La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich le dijo a los policías que no piensen entre la vida de los ciudadanos y los delincuentes, lo que pasa que hasta ahora no era así. Es una payasada decir alto policía cuando te están apuntando o cuando te dicen tenía un arma de juguete."



"La policía va a trabajar criteriosamente como siempre, el que trabaja mal, también trabajará mal.", agregó.



Sobre las consecuencias de usar las armas de fuego, afirmó que "Si mato a alguien me va a enjuiciar un tribunal, no me van a felicitar. Yo tengo muchos compañeros presos y están mal presos porque afuera había gente pidiendo justicia. No hay justicia en este país."



"Hay policías que se mudan por matar a un delincuente.", finalizó.