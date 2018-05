Silvia Mercado habló en Feinmann 910 luego del ataque recibido por Santiago Cuneo y dijo que "no aporta nada al debate publico, no tiene información, sólo palabras de violencia"





Repasá las frases más importantes:





-"Santiago Cuneo es un sacado, yo nunca lo he escuchado porque no aporta nada al debate publico, no tiene información, sólo palabras de violencia. A vos también te insulta mucho. Es una persona para la atención psiquiátrica."



-"A mí me dijo conchuda, y otras cosas, los colegas fueron solidarios. He recibido la solidaridad de Adepa, Marcos Peña, Julio Pompeo, Jorge Grecco"



-"Yo no pienso como Victor Hugo, pero tiene una trayectoria."



-"Me acusa de ser la delegada de Marcos Peña en Crónica TV, pero nunca logré que venga al Canal."



-"Lo grave es lo que dijo de la comunidad judía en la Argentina."



-"Hay acusaciones contra Mauricio Macri.&qu ot;



"La Daia presentó un comunicado y le pedí a las autoridades de Crónica que tomen una decisión."



"Ayer casi no salimos al aire."



"Entiendo que la Daia va a actuar."



-"El Enacom no me llamó. Ellos deberían decir algo al respecto. Es irresponsable Cuneo."





