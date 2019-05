Se inaugura el Paseo del Bajo en la Ciudad de Buenos Aires

Juan José Méndez.mp3







Juan José Méndez, Secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, habló con Eduardo Feinmann sobre la inauguración del Paseo del Bajo.





Repasá las frases de la nota





-"Estamos muy contentos con la obra del Paseo del Bajo, recorrimos toda la traza. En la inauguración está Horacio Rodriguez Larreta, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri".

-"Está todo guiado, se explica, hay señales, los peajes son por lector. Los autos no pagan peajes"- "Ellos anunciaban las obras y no las hacían, inauguraban hospitales y les faltaban cosas. Esta obra existe, se ve. Lo que hicimos este fin de semana fue festejar primero con los trabajadores, luego con los vecinos y hoy arranca. No es proselitismo, es celebrar la obra"