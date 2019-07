Raul Ponz Lezica.mp3





Raul Pont Lezica, empresario en San Martín de los Andes, habló con Eduardo Feinmann sobre el incendio en un restaurant en Chapelco.





"No se sabe por qué se incendió la confitería emblemática, hubo un cortocircuito, o algo dejaron prendido y no quedó nada. Es un problema operativo para subir al cerro hoy. Además era el restaurante más grande, veremos qué haremos con la comida"



-"No había nadie, sucedió a la noche"