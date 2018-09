"Se tiene que recuperar la confianza de la gente"

- Discurso de Macri: "Hubo una falta de autocrítica, no sólo se tiene que recuperar la credibilidad de los Mercados, sino la confianza de la gente, que espera que diga nos equivocamos. Todo el tiempo la responsabilidad fue del otro, y no de ellos."



- "Macri habló que la Oposición ayude para garantizar la gobernabilidad, y a mí me parece que deben mirar hacía adentro, los mismos socios del Gobierno deben garantizar la gobernabilidad. No vimos un Gobierno unido."



-"La Oposición no acompaña todo, es Oposición. A nosotros no nos consultaron. El Gobierno tiene dos áreas, una técnica y otra política, una sí llamó a Massa."



-"El Gobierno con minoría logró ; votos, por el ala de Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Negri, Nicolas Massot"



Eduardo Feinmann, conductor: "En ese ala está María Eugenia Vidal y Horacio Rodriguez Larreta."



José Ignacio De Mendiguren, diputado: "Hay dialogo con Massa, no hay una conspiración como dice el Gobierno. El tema es que el Gobierno ahora habla de lo que quieren ellos. En el kirchnerismo había una escribanía, pero tenían los votos. Ahora es lo mismo pero sin votos"



-"El equipo económico de Sergio Massa está reunido. Nosotros siempre llevamos propuestas"





