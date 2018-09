- Sobre que hay estaciones de servicio que no aceptan tarjeta de crédito: "Es una realidad que nosotros venimos planteando hace más de un año: tuvimos reuniones con Miguel Braun, con Dante Sica...tenemos un problema importante porque las tarjetas de crédito nos cobran el 1,3 por ciento y nos abonan a los 28 días, tenemos una ganancia neta del 2,5 por ciento... es decir que nos queda el 1,2 por ciento a los veintiocho días. La tarjeta termina ganando por la operación más dinero que nosotros, que somos los expendedores de combustible".



-"El ministro de Producción nos ha confirmado que PRISMA está denunciado ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante, porque posee el 80 por ciento d e las tarjetas de crédito del mercado y el 72 por ciento de las de débito."



-"Visa tiene 14 bancos, le dijimos que nos bajaran la comisión y nos paguen antes, ellos dijeron que no hay posibilidad, en Uruguay lo hacen"



-"Seguimos aceptando la tarjeta de debito, el problema es la de crédito. La parte bancaria debería achicar el margen de comisiones."



-"Con las nuevas medidas tomadas por Javier Iguacel respecto a informar precios indicativos, la verdad que aún no avizoramos ningún tipo de aumentos por el momento".



- Sobre si hay caída del consumo: "Hubo una caída pequeña, lo que si hemos notado un traspaso de los productos premium hacia los productos comunes; en esa línea, en la reunión con Iguacel, él nos confirmó que iba a llevar adelante un proyecto para pasar de un corte de diez por ciento que ho y tiene el diesel de biocombustible, al veinte o veinticinco por ciento; eso haría que no tengamos que importar combustible terminado. Se fue mucho dinero por importación."



-"Las automotrices deberían decir si se daña el auto, yo supongo que no, si lo dice el Ministro Iguacel. Yo recuerdo que Schiaretti se lo había pedido a Mauricio Macri."

