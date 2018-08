Señores Senadores: No protejan más a Cristina

El conductor de la primera mañana hizo un pedido a los senadores de la Nación para que dejen de proteger a Cristina Kirchner y pueda ir presa.





"Cayó el Imperio de Macedonia, cayó el primer Imperio de Napoleón, cayeron los nazis... ¿No van a caer estos cristinistas nefastos y ladrones?





"No eran diarios, eran bolsos. No era la patria es el otro, era para ellos. No era un suicidio, lo de Nisman fue un magnicidio"





"Hay elementos suficientes para que esta señora no esté sentada más en el Senado. Tiene que estar sentada en su casa o en la cárcel"





"Cristina era tan chorra como Néstor"





