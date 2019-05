Sergio Berensztein: "Cristina leyó con inteligencia lo que están votando los argentinos"

Sergio Berensztein, analista político, habló con Eduardo Feinmann sobre la fórmula Fernández-Fernández y afirmó que "Esto obliga a todos replantearse los candidatos"





Repasá las frases de la nota





-"A todos nos sorprendió la formula Fernández- Fernández, definiciones que se postergaban, el 22 de junio era el tiempo para presentar las candidaturas. Cristina Fernández leyó con inteligencia lo que están votando los argentinos. Los votantes están del lado de moderados, del lado de gobierno de coalición".



-"Cristina Fernández sabía que ella podía ganar pero no gobernar, al mismo tiempo podía perder. De este modo logró generar un gran problema a Mauricio Macri porque se atenúa el efecto contra el electorado anti Kirchnerista, se le da los votos a una persona moderada, que conoce de gestión, tiene vínculos, fue critico de ella"



-"Esto obliga a todos replantearse los candidatos"



-"El Gobierno tiene que tomar una decisión de abrir la formula, hay gente de Cambiemos que no quiere a Mauricio Macri y quiere a María Eugenia Vidal, el Gobierno dice que esta candidatura no cambia nada. Creo que el Gobierno se equivoca pensando que esto es bueno. Cristina Fernández giró a un lugar más moderado".



-"No veo probable que Mauricio Macri sea vice de María Eugenia Vidal. Macri, Marcos Peña y Durán Barba creen en la reelección. Alternativa Federal veremos qué hace".



-"Alberto Fernández tiene la posibilidad de armar una coalición muy abierta, como en el 2003 con Néstor Kirchner. No hay que mirar la realidad como veníamos mirando".



-"Hay que ver si ella sigue siendo la jefa, y le da lugar a Alberto Fernández. Veremos qué dice la opinión publica, algunos hablan de doble comando".



-"Cristina Fernández desacreditaba a los vice presidentes".



-"Para mí Cristina Fernández armó algo diferente después de una lectura critica del 2015-2017, Alberto Fernández fue el jefe de formula de Florencio Randazzo"



-"Ella le muestra a los Gobernadores que está de nuevo y está dispuesta a un renunciamiento. Ella sabe que no puede volver al poder".



-"Mirando las encuestas con inteligencia ella vio que tenía un techo bajo y abre la posibilidad de otra realidad política"



-"Surgirán muchas especulaciones, no me imagino a Cristina Fernández pensando en el tema del indulto"