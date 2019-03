Sergio Berensztein: "El escenario electoral está caracterizado por una alta incertidumbre"

Sergio Berensztein.mp3







Sergio Berensztein, analista político, habló en Feinmann 910 y dijo que "Tengo mucho interés en ver si el presidente explicará qué pasa con la economía, la principal demanda de los ciudadanos. El año pasado dijo que lo peor ya pasó, cuando venía lo peor. Es importante que explique qué está haciendo el gobierno con respecto a la economía. "



Además, dijo que "El gobierno estuvo bastante cuidadoso en que no se filtren los puntos que tocarán, pero hablará de economía y de se guridad, una de las fortalezas del gobierno, en particular la lucha contra el narcotráfico. Las cifras hablan por sí mismas. Será inevitable que se refiera al decreto de extinción de dominio. "



Sobre las diferencias con la política estadounidense, afirmó que "Cuando el presidente norteamericano le habla al Congreso, luego hace una gira por el país repitiendo los ejes principales, y en general su nivel de aprobación sube mucho en ese momento. El rol del Congreso en Argentina no tiene nada que ver con el Congreso norteamericano. En general acá no tiene iniciativa, las leyes no son generadas por el parlamento"





Finalmente, acerca de la incipiente tendencia a que el enojo con Macri supere el miedo a Cristina Fernández, dijo que "El negativo de Macri y el negativo de Cristina son muy altos los dos. El presidente no puede e vitar hablar de economía, algo tiene que decir. El escenario electoral está caracterizado por una alta incertidumbre. No se sabe ni siquiera si Cristina competirá o no. Si no compite, le hace un daño terrible a Macri. Hay escenarios contingentes diferentes a los más probables que podrían modificar de plano el proceso electoral. "