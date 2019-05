Sergio Berensztein: "El problema del llamado al acuerdo es el timing con el que lo hizo el Gobierno"

-"El llamado al acuerdo es excelente pero llegó en un momento inapropiado, se debe hacer antes, cuando llegan al poder, no cuando se están yendo o están por renovar".



-"El Gobierno además lo hace porque necesita iniciativa política, porque fracasó el modelo de Macri, se contradice porque ellos decían que solos tenían la solución. El tema importante es la falta de confianza entre las partes, vos no podes agredir al otro todo el tiempo y ahora llamarlos. Aunque tienen suerte que la mayoría tuvo respuestas positivas y quieren cooperar".



-"El Gobierno está pasando por un proceso de debilitamiento y en las 7 elecciones provinciales no le fue bien a Cambiemos, y ahora viene Córdoba".



-"Mauricio Macri es un candidato en busca de un argumento, de una alternativa nueva, no pensó que iba a llegar a una sociedad enojada, con una coalición fragmentada, con una economía en crisis".



-"Rusia suele meterse en las campañas políticas".



-"Yo sé que la salud de Florencia Kirchner es compleja".