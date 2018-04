Sergio Berensztein: "Macri no habló del Campo que es el motor de la economía y está viviendo una seca terrible"

Sergio Berensztein habló en #Feinmann910 sobre el discurso del Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Sobre el discurso de Mauricio Macri, el analista dijo: "Fue un discurso con tres ejes, primero ratificar los lineamientos de su gestión, revisar las cosas que se hicieron, muy optimista. Vi al Presidente entusiasmado"

-"Vi a un Presidente tratando de hablar de temas nuevos, como el aborto, licencia por paternidad, ingreso de las mujeres, parques nacionales", agregó.



Sobre el contexto de lo que fue el discurso, Berensztein afirmó que "Mauricio Macri tuvo un discurso poco político, él se siente hablando más cómodo de gestión".

"Lo que no dijo es cómo lleva adelante esto. Después tenes el no discurso, no habló del Campo que es el motor de la economía y está viviendo una seca terrible. El 30 por ciento del empleo se relaciona con el Campo.", remarcó.



Acerca de una de las polémicas de la vestimenta del Presidente dijo:"Si vas al Congreso a dar un discurso con corbata abrochate el botón. Esto fue programado, quisieron dar el mensaje de que rompe el protocolo de otro lado."



"Ellos creen que es un proceso, que hay sectores que les va bien y ortos que les va mal, entonces generalizar es un problema. Prefirió no meterse en cosas específicas", afirmó.









