Sergio Berni: "Si Interpol no tiene convenio internacional con Belice, no pude ir a buscar a Samid"

Sergio Berni, ex Secretario de Seguridad de la Nación y ex vocal de las Américas de Interpol, habló en Feinmann 910 y dijo que "El alerta roja sólo puede ponerla el Juez de cada país, salvo que el caso sea de extrema gravedad y por votación en Interpol se pone alerta roja. Una vez que se aplica la alerta roja se puede detener a la persona en cualquier lugar del mundo".



Además, dijo que "Si Interpol no tiene convenio con la policía de Belice no debe ir a buscarlo, sí está en el Aeropuerto. Si no hay extradición, no pueden extraditarlo".



"Las calificaciones las pone el Juez", agregó.



Finalmente, contó que "Sigue en pie mi candidatura a Gobernador, ya lanzamos el plan de Gobierno, con Daniel Scioli. En las Paso se presentan las candidaturas por separado. Dentro del espacio del Peronismo".