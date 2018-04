Sergio Cassinotti: "Yo creo que PAMI sólo es un formador de precios"

-"Anoche acordamos con las dos cámaras nacionales que permitirá hacer un descuento del 5 por ciento a partir de abril en el precio de los medicamentos de febrero, por otro lado no se reconocerá ningún aumento superior al 70 por ciento de la inflación. Además está contemplada la litación en PAMI. Se instalará un precio PAMI, que será diferencial"



-"El jubilado tiene medicamentos gratuitos en los que se denomina de alto costo, los crónicos que el afiliado paga sólo el 20 por ciento, o los comunes que tienen una cobertura del 50 por ciento. No cambia la cobertura, sino los precios."



-"PAMI tenía un acuerdo con las tres cámaras pero no había licitaciones, hablando con María Eugen ia Vidal le dije hace dos años que se debería hacer la compra conjunta del bloque Estado, ella me acercó al Ministerio de Salud de la Nación, IOMA y la Superintendencia."



-"Los laboratorios vendían a precios más alto hasta que los hicimos competir."



- Seguramente habría coimas?: "Seguramente también. Bajamos el déficit."



-"El PAMI es la única obra social que cubre totalmente los medicamentos a las personas vulnerables. Regazzoni lo que hizo fue controlar, se sacó a las personas que tenían autos OKM, o más de una casa"



-"Yo creo que PAMI sólo es un formador de precios porque representamos el 40 por ciento del mercado, si sumamos el IOMA. Los ministros de Salud de todo el país quieren extenderlo al resto del país nuestro plan."





Escuchá el audio de la nota





Sergio Cassinotti.mp3