Sergio Palazzo: "Nosotros estamos pidiendo que se preserve el poder adquisitivo del salario"

-"En diciembre finalizó nuestro acuerdo salarial, las propuestas son insatisfactorias, hace diez días anunciamos la medida de fuerza esperando que cambien, el Ministerio de Trabajo les pidió a los empresarios que hagan una propuesta superadora, y no lo hicieron"



-"Nosotros estamos pidiendo que se preserve el poder adquisitivo del salario, a nosotros nos ofrecieron un 15 por ciento en tres cuotas, sin clausula gatillo, además de disminuir el ítem del día del Bancario y un bono."



-"Nosotros queremos una clausula gatillo y el pago es en una sola vez como lo hace el sector financiero siempre, además de mantener los bonos. El Banco Central en un relevamiento de expectativa de mercado que hace sostiene que la in flación es del 20.7 por ciento."



-"Hoy no habrá recarga de cajero que lo hacen las empresas de caudales. El Banco Central, dentro de su política de liberar el mercado financiero, permite las extracciones en supermercados y farmacias"



-"Esperemos que el Ministerio de Trabajo convoque y se encause la negociación, hay un fallo que obliga a los bancos pagar la clausula gatillo y no lo cumplen"





