"Si Cristina es inocente que se deshaga de los fueros"

- Situación de Cristina Fernández: "Este pedido contra Cristina Fernández se suma a cuatro procesamientos, que algunos ya pasaron a juicio oral."



-"El fuero es un privilegio para la persona, era para que no se persiga a un legislador, pero como se da en Argentina que las cámaras funcionan como aguantadero."



-"Los senadores podrían demostrar la transparencia y no amparar a nadie. para no hacerse cargo de eventuales delitos que cometió"



-"Algunos K hablaban de su inocencia, si Cristina Fernández es inocente que se deshaga de los fueros"



-"Yo creo que van a conceder allanar el domicilio de Cristina Fernandez."