-"Es una interpretación exagerada decir que estamos cerca del default, el riesgo país y ciertas cosas dan esto, pero lo que falta para el año que viene es parecido a lo que vence, se cree que no debería pasar nada."



-"Supongo que el Gobierno explicará su plan para tranquilizar la situación. Ahora estamos en una recesión y no es nada comparada al 2001-2002, pero como toda recesión y alta inflación genera que mucha gente le pase mal."



-"Hubo cuestiones externas a la economía, pero también errores del Gobierno actual que perjudicaron a la economía."



-"Yo creo que hay un pecado original del equipo económico del Gobierno de aquel momento, con una situación fiscal complicada decidiero n hacer la plancha. Era el super ajuste o nada y no es así. La inacción costó mucho"



-"Luego el segundo error fue acumular mucha deuda en corto plazo desde el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, y el tercer error se da la interferencia de la Jefatura de Gabinete en el Banco Central, y después durante la crisis se gastaron reservas para defender una paridad"



- La semana pasada vendieron dólar futuro: "Es porque flotamos para la tribuna, es un problema de la política argentina. No me pareció prudente que Mauricio Macri diga que el tipo de cambio está bien."



- Dólar a 32 pesos: "Tendrá un impacto en la inflación. Si este año la inflación termina en 35 por ciento la sacamos barata."



-"El mal menor es poner el foco en el tipo de cambio."

