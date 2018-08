Repasá las frases más importantes de la nota:





- Marcos Peña dijo que no es un fracaso económico: "Más allá que fracaso sea una palabra fuerte, diría mejor que estamos en el peor momento del Gobierno de Mauricio Macri, hay un enorme problema de comunicación, no sé por qué no lo resuelven, no es dificil."



-"Ayer expusieron al Presidente a decir algo que no está cerrado, salieron desesperados"



-"Hay muchos errores, este fue grave porque fue exponer al Presidente a un fracaso, porque fracasó ante los Mercados."



-"La comunicación viene de atrás, por suerte aún tenemos el apoyo político de los países del mundo."



Eduardo Feinmann, conductor: "El mundo entero no quiere que vuelva el populismo, por eso nos apoya."



Luis Palma Cané, economista: "El tema es que es esto, o ... imaginate."



-"Este último problema es nuestro, el rumor era de caer en default, no era cierto, pero comunicaron mal. El mismo error de comunicación que tuvo Macri cuando habló de pedir más plata"



-"Yo creo que Nicolas Dujovne está equivocado en el tema de la volatilidad. El tema es que el Mercado le dio un cachetazo al presidente, que se lo pegue a un ministro no pasa nada, pero el presidente es el último fusible."



-"Hay que mostrar el poder de fuego del Banco Central, como hizo Federico Sturzenegger. Si esto no se calma afecta la inflación y la actividad económica."



-"Por suerte la crisis cambiaria no es una crisis bancaria."