"Si hubieran reclamado durante los últimos 20 años, quizás habríamos llegado mejor a la discusión"

Repasá las frases más importantes de la nota:





-"Hicimos una oferta superadora la semana pasada, hicimos el adelanto, pero igual los gremios llamaron al paro en la provincia"



-"Desde la provincia de Buenos Aires tenemos las escuelas y los comedores abiertos, pero no pudimos lograr con la oferta del jueves que no se haga paro".



-"En los próximos días todos los docentes de la provincia van a cobrar un adelanto del 20,7 por ciento para mantener su poder adquisitivo y nos vamos a volver a reunir en una semana para seguir conversando, con los chicos en el aula, que es el camino a seguir".



- Son paros sin sentido?: "Me parece que dejar a los chicos sin clases no tiene sentido; seguro no ayuda poner a los chicos en el centro del sistema educativo."



- "Nosotros estamos teniendo los adelantos por el contexto económico, no queremos hacer propuestas que no podemos cumplir, por eso vamos adelanto paritarias mes a mes."



- Escuelas que no están en condiciones: "La discusión de infraestructura es valida, lo hablamos desde que asumió María Eugenia Vidal, no había inversión en las escuelas."



-"Hay 12 mil escuelas que no tuvieron mantención. Ayer desde el Ministerio de Educación nos reunimos con los gremios para hablar de infraestructura, quizás hubiera sido bueno que lo reclamarán antes."