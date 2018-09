"Si la justicia hubiese actuado en 2008 esta banda habría robado mucho menos"

-"Estoy contenta con el fallo de Claudio Bonadio porque une las patas de la impunidad, los empresarios, funcionarios y la justicia, a través de Oyarbide. Si la justicia hubiese actuada en el 2009 no hubieran robado tanto."



-"Tiene lógica el fallo, me pareció muy interesante la evaluación de la prueba, cómo hicieron un trabajo de orfebre juntando indicios con pruebas físicas, algo muy importante de cara al juicio oral".



-"La gente que piensa que esto es todo falso es la misma que admite que Florencia Kirchner tenga cinco millones de dólares en una caja de seguridad, uno no puede explicar lo obvio. Si quieren creer que Cristina Fernández no es ladrona, bueno, allá ellos".



-"Cuando se roban la plata se roba plata a escuelas, el plan federal de vivienda fue un horror, era la plata de los empresarios, hay que tratar de recuperar los fondos y que esta gente tenga condena"



Paula Oliveto, diputado: "Beraldi está defendiendo a una persona que está siendo acusada de robarnos a todos, Cristina Fernández tiene varios procesamientos y la mayoría de la sociedad cree que es una delincuente. Tiene que defenderla y le deben estar pagando mucho. No es un fallo tribunero, es correcta la posición de Beraldi, que va a decir...que es culpable?"



Eduardo Feinmann: "Me imagino la satisfacción de Elisa Carrió..."



Paula Oliveto: "Ahora estamos trabajando en el tema de los subsidios al tr ansporte. No los vamos a dejar tranquilos"



Eduardo Feinmann: "No hay que dejarlos tranquilos hasta que Cristina Fernández no vaya presa"