"Si no se amputaba la pierna, el paciente podía morirse"

Néstor Hernández, Director del Hospital Argerich, habló en Feinmann 910 y dijo que "El paciente evoluciona bien, con la amputación de su pierna, si no hay complicaciones más adelante será dado de alta"



Además, dijo que "Esto fue el trabajo del sistema de salud de la Ciudad, es nuestro Hospital, el Same y es la formación médica que tiene nuestro sistema de salud."



"Es muy lamentable que una persona de 36 años, que viene de vacaciones termine así. La cirugía duró 8 horas, tras ver que no se tenía buen flujo debimos amputar. Le hicimos tres by pass con dos prótes is, es un hospital público", agregó.



Sobre las polémicas sobre la amputación de un miembro inferior, dijo que "Se hizo el procedimiento que se hubiera hecho en cualquier país del mundo. Aún no se sabe cuándo se podrá ir del país."