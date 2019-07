"Si 'Pepo' fuese condenado por este hecho, iría a prisión efectiva por sus antecedentes"

Betina Isaurralde.mp3







Betiana Isaurralde, periodista de Diario de Dolores, habló con Eduardo Feinmann sobre el trágico accidente de 'El Pepo' en el que murieron dos personas.





Repasá las frases de la nota





"El accidente fue en la ruta 63, cuando llegué estaban trasladando a Pepo y a la chica, y se desarrollaba el trabajo policial. Los dos cuerpos estaban en el asfalto"



-"Había mucha neblina, se debía ir a 40 km/h. Hace poco se terminó la pavimentación. La ruta es un problema porque no tiene banquina, por eso los despiste son habituales"



La camioneta estaba destruida, no se le hizo el test de alcoholemia porque faltaban los insumos. Pepo está en el hospital, la corista fue dada de alta"



-"La fiscal nos dijo que no andaba el alcoholímetro muy bien, se hicieron los análisis de sangre"



-"Se valoraron los antecedentes penales que tiene Pepo, si se lo condena iría a una prisión efectiva"