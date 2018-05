"Si tuviera que elegir, optaría por Caballero"

El ex arquero de la Selección paraguaya habló en Feinmann910 y aseguró que "Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol mundial".

-"El mundo deportivo argentino habla de Franco Armani porque River Plate no tenía un arquero que dé seguridad y Armani dio tranquilidad. No tiene los mismo defensores en la selección que en River"



-"La lesión de Romero le dio la posibilidad."



-"Yo opto por Caballero, que ya superó el miedo de estar en la selección."



-"Si Argentina encuentra el equilibrio defensivo tiene posibilidades en el Mundial. Los arqueros argentinos son atajadores."



-"Jorge Sampaoli no debe improvisar, ya le pasó con España. Yo quiero que Argentina salga campeón porque Lionel Messi es el mejor jugador del mundo, más que Diego Maradona."



-"Paraguay desde la etapa de Martino no tuvo renovación de jugadores. Nuestros directivos eligieron mal a los técnicos. Paraguay tiene que empezar de cero."



-"Bélgica puede dar la sorpresa, son muy aplicados, hay que ver Alemania, Brasil"



-"El fútbol cambió mucho, los chicos no se aplican al trabajo, quieren vivir en la farándula, salen, tienen excesos y a los 30 años en el fútbol sos viejo."



- Nuevo presidente de Paraguay: "No lo vamos a conocer hasta que tenga poder."



-"La Oposición a Mauricio Macri hundió la Argentina, y ahora da consejos."



-Apoyo de Maradona a Maduro: "Es una vergüenza Mundial apoyar a un dictador, asesino. Todos sabemos quién es Diego Maradona, apoyó a un personaje nefasto. Yo me quedé en la Conmebol y Maradona se fue con Infantino."





